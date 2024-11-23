İsrail ordusunun Gazze kenti ve Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Gazze kentinin Er-Rimal Mahallesi'nde bulunan "El-Lulu" ticaret merkezi yakınındaki Filistinlileri hedef aldı.
Saldırıda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Filistinli "Ebu Yusuf" ailesine ait evi de hedef aldı.
Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Görgü tanıkları, İsrail'in saldırısı nedeniyle evde yangın çıktığını, çevre binalarda da hasar oluştuğunu ifade etti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Saldırısı: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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