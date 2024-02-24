İsrail Saldırısı Altındaki Gazze\'de Büyük Ömeri Camisi Enkazında Namazlar Kılınıyor

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İsrail saldırısı altındaki Gazze'de, bazı Filistinliler tehlikelere rağmen, bombardımanda büyük oranda yıkılan tarihi Büyük Ömeri Camisinin enkazında namazlarını kılmaya çalışıyor.

İsrail 4 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarında camilerin yanı sıra kiliseler, okullar, müzeler, tarihi evler ve çeşitli kültürel alanları da hedef almaktan çekinmiyor.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden konuyla ilgili yapılan bir açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Gazze'deki soykırım savaşı sırasında 183 camiyi tamamen, 264 camiyi ise kısmen yıktı." bilgisine yer verildi.

İsrail'in hedef aldığı tarihi camilerden biri de Gazze'deki Memlüklü ve Osmanlı döneminin mimari özellikleriyle dikkati çeken Büyük Ömeri Camisi oldu.

Yaklaşık 1400 yıllık cami, Gazze'deki en eski, Filistin genelinde ise Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Akka'daki Ahmed Cezzar Paşa Camisi'nden sonra 3. büyük cami özelliğini taşıyor.

İsrail saldırısı öncesinde avlusuyla yaklaşık 5 bin 300 metrekarelik alana kurulu cami, 38 mermer sütunuyla farklı dönemlerin mimari güzelliğini yansıtıyordu.

Gazze'deki Filistinlilerin "küçük Mescid-i Aksa" olarak da tanımladığı cami, İsrail tarafından hedef alınarak büyük oranda yıkıldı.

Büyük Ömeri Camisi İmamı Şeyh Fadi Arif, İsrail saldırılarının hedefi olan camide ezan ve ibadetin, enkazında da olsa devam etmesi için elinden gelen çabayı gösteriyor.

Yıkılan caminin bir köşesinde Şeyh Arif ezan okurken, aralarında çocukların da olduğu az sayıda Gazzeli namaz kılmaya geliyor.

"Saldırılara meydan okuyarak vakit namazlarını caminin enkazında kılmaya çalışıyor"

Namaza gelenlerden 30 yaşlarındaki Muhammed İskafi, İsrail ordusunun Gazze'deki camileri hedef almasına "açıkça meydan okuyarak vakit namazlarını camide bazı genç arkadaşlarıyla kılmaya çalıştıklarını" ifade etti.

"İsrail saldırıları ve şiddetli bombardımanı nedeniyle fırsat buldukça Büyük Ömeri Camisi'ne ulaşmaya çalışıyoruz. Bir araya gelerek cemaatle namazlarımızı kılıp, dua ediyoruz." diyen İskafi, arkadaşları ve komşularıyla birlikte özellikle ramazan ayında teravih ve bayram namazı gibi önemli günlerde bu camiye geldiklerini ve o dönemde caminin cemaatle dolup taştığını hatırlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının en kısa sürede durdurulması temennisinde bulunan İskafi, "Mübarek ramazan ayına sayılı günler kaldı. Eğer savaş biterse cami avlusunun namaz kılanlarla dolup taşması için çok çalışacağız ve orayı ibadet edenlerle dolduracağız." dedi.

Camiye gelenlerden Nail el-Far da İsrail'in hedef alması sonucu caminin yıkılmasından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Bu tarihi caminin bir gün harabeye dönüşeceğini hiç beklemiyordum." diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli öldürüldü, 69 bin 737 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.