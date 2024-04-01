İsrail Saldırısı Sonucu Yardımlar Durduruldu

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Gazze Şeridi'ndeki Halk Komiteleri ve Filistinli aşiretler, İsrail ordusunun Selahaddin Caddesini hedef alması sonucu 70 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Gazze'nin kuzeyine yardımların durdurulduğunu duyurdu.

Halk Komiteleri ve Filistinli aşiretler, İsrail'in saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Halk Komiteleri ve Filistinli aşiretler, Selahaddin Caddesi'ndeki yardım tırlarını emniyete alırken işgal güçlerinin yardım konvoyunu doğrudan hedef alması nedeniyle kuzey Gazze Şeridi'ne yardım sağlamayı durdurdu." ifadelerine yer verildi.

İşgal güçlerinin saldırısı sonucunda 70 Filistinlinin öldüğü ve onlarcasının yaralandığı vurgulanan açıklamada, "Aileler Girişimi, Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının ve Dünya Gıda Programı'nın yardım sağlayamadığı ve yardımların ulaştırılmasında güçlük yaşandığı bir zamanda yerel girişimler sayesinde sağlanan yardımlar hedef alındı." ifadeleri kullandı.

BM'ye bağlı kurumların yardım faaliyetlerini sürdüremediği için bölgede "kaos ve kıtlık" yaşandığına dikkatin çekildiği açıklamada, BM'ye, bölgedekilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak kapsamlı bir yardım programı uygulaması çağrısında bulunuldu.

Kısa süre önce Gazze Şeridi'ndeki Halk Komiteleri ve aşiretler, Gazze şehrinin güneydoğusundaki el-Zeytun semtine ulaşan yardımların güvenli hale getirilmesi ve bu yardımların Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaştırılması için çalışma başlatmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 782 Filistinli öldürüldü, 75 bin 298 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 598 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 455 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.