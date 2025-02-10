İsrail Saldırısında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

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RAMALLAH, 10 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda aralarında hamile bir kadının da bulunduğu en az 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı pazar günü yaptığı basın açıklamasında, "21 yaşındaki Rehaf el-Ashqar ve 23 yaşındaki hamile kadın Sundus Şalabi, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık, İsrail güçlerinin ambulansların Şalabi'ye zamanında ulaşmasını engellemesi nedeniyle sağlık ekiplerinin anne karnındaki bebeği kurtaramadığını ve ağır yaralanan Şalabi'nin hastaneye kaldırıldığında bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdiğini belirtti.

İsrail güçleri askeri operasyonunun 14. gününde saldırılarını Tulkerim şehrinden Nur Şems Kampı'na doğru genişletti.

Yerel kaynaklar Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin aileleri kamptan zorla yerinden ederek altyapıyı ve evleri yıktığını söyledi.