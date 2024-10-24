İsrail Saldırısında 3 Lübnan Askere Hayatını Kaybetti

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(ANKARA) – Lübnan'ın güneyinde Bint Cibeyl ilçesine bağlı Yater köyündeki yaralı sivillerin tahliye edilmesine yardımcı olan 3 Lübnan askerinin, İsrail'in hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan ordusu, Bint Cibeyl ilçesine bağlı Yater köyünün dış mahallelerini hedef alan İsrail hava saldırısı sonucunda bir subayın dahil olduğu 3 Lübnan askerinin öldüğünü açıkladı. Lübnan ordusu açıklamasında, İsrail'in hava saldırısının Lübnan askerlerinin Yater köyündeki yaralı sivilleri tahliye etmeye çalışırken gerçekleştiği belirtildi.

Lübnan ordusu'nun Hizbullah ile İsrail arasında devam eden çatışmalarda yer almadığı; yalnızca sivil savunma ya da acil durum servislerine destek sağladığı belirtiliyor. 29 Eylül tarihinden bu yana toplam 13 Lübnan askeri öldürüldü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, geçen yıl ekim ayında Hizbullah ile İsrail arasında çatışmaların başlamasından bu yana Lübnan'da ölen kişi sayısının 2 bin 574'e yükseldiğini açıkladı.