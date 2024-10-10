İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli öldü.

AA muhabirine konuşan bir sağlık kaynağı, güneydeki Han Yunus kentinin doğusundaki Fuhari bölgesinde, İsrail'in "Amur" ailesine ait bir evi hedef aldığı saldırıda, 3'ü çocuk, 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aynı kaynağa göre, Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla kasabasında, İsrail'in bir ay önceki saldırısında yaralanan bir kadın ile Huzaa kasabasında birkaç gün önceki saldırılarda yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları da Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi ve Tevam bölgelerinde şiddetli patlamaların meydana geldiğini ve İsrail savaş uçaklarının Saftavi mezarlığı yakınlarındaki bir evi bombaladığını aktardı.

Tanıklar, İsrail'in insansız hava araçlarının Saftavi Mahallesi'nin ana caddesine yoğun ateş açtığını ve batıda Tevam Kavşağı'nda konuşlanan askeri araçlardan da ateş açıldığını bildirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 10 Filistinli öldü, 97 bin 720 kişi yaralandı.