İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda cenaze için toplanan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, daha önce düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden bir Filistinlinin cenazesini Avde Hastanesi önünden uğurlamak için toplanan sivilleri hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 Filistinli yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Yaralılar Avde Hastanesi'ne kaldırılırken, can kaybının artabileceği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları gün boyunca sürdü.

Gazze'deki hastane kaynaklarına göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 13'e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 2 kadının da bulunduğu bildirildi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistinli yetkililere göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 173 bini aşkın kişi yaralandı.