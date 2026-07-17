İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

17.07.2026 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki cenazede İsrail ordusunun saldırısında 7 kişi öldü, 19 yaralı var.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda cenaze için toplanan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, daha önce düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden bir Filistinlinin cenazesini Avde Hastanesi önünden uğurlamak için toplanan sivilleri hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 Filistinli yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Yaralılar Avde Hastanesi'ne kaldırılırken, can kaybının artabileceği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları gün boyunca sürdü.

Gazze'deki hastane kaynaklarına göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 13'e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 2 kadının da bulunduğu bildirildi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistinli yetkililere göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 173 bini aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Grönland’ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor
Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya’dan teslim aldık Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye’de geçirdiği zamandan büyük memnuniyet duydu Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'de geçirdiği zamandan büyük memnuniyet duydu
Fuat Oktay: AP’nin TSK’ya yönelik kararı yok hükmündedir Fuat Oktay: AP'nin TSK'ya yönelik kararı yok hükmündedir

19:10
Şehrin en büyük stadı Süper Lig yeni stadına kavuşuyor
Şehrin en büyük stadı! Süper Lig yeni stadına kavuşuyor
18:58
Günler sonra ortaya çıktı Karius, Beşiktaş’ın transferine engel olmaya çalışmış
Günler sonra ortaya çıktı! Karius, Beşiktaş'ın transferine engel olmaya çalışmış
18:52
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
17:43
İstanbul’da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
17:12
Nereden nereye Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 19:18:35. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.