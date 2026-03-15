İsrail Saldırısında Aile Katledildi

15.03.2026 05:36
İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir aileyi hedef aldı; anne, baba ve iki çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine bağlı Tamun beldesinde Filistinli bir ailenin aracına düzenlediği saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerin Tamun beldesinde İsrail ordusunun ateş açtığı araçtan 4 kişinin naaşlarını teslim aldığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin "bir erkek, bir kadın ve iki çocuk" olduğu bilgisi verilirken, ordunun bölgeye erişimi engellemesi üzerine araçtan yara almadan kurtulan 2 çocuğun ise daha önce ekiplerce teslim alındığı kaydedildi.

Yerel kaynaklar, İsrail saldırısında yaşamını yitirenlerin 37 yaşındaki Ali Halid Sayil Beni Avde, 35 yaşındaki Vaad Beni Avde ile çocukları 5 yaşındaki Muhammed ve 6 yaşındaki Osman olduğunu aktardı.

Saldırıdan sağ kurtulan çocuklardan Selim'e ait olduğu belirtilen ses kaydında, çocuğun İsrail askerlerinin araçlarına ateş açtığını, kendisinin ve kardeşi Mustafa'nın saklanmayı başardığını ancak anne, baba ve 2 kardeşinin öldüğünü söylediği duyuluyor.

Görgü tanıkları, Tamun beldesine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin merkezdeki bir aracı hedef aldığını, ordunun bölgeye askeri takviye gönderirken vatandaşların ve ambulansların olay yerine ulaşmasını engellediğini ifade etti.

İsrail ordusundan, AA muhabirinin bu bölgede askerlerinin bulunup bulunmadığına ilişkin sorusuna henüz cevap verilmedi.

Kaynak: AA

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

05:10
Trump’tan Mücteba Hamaney’e çağrı: Eğer hayattaysan teslim ol
Trump'tan Mücteba Hamaney'e çağrı: Eğer hayattaysan teslim ol
03:30
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
02:47
7 yıl sonra bir ilk ABD bayrağı yeniden göndere çekildi
7 yıl sonra bir ilk! ABD bayrağı yeniden göndere çekildi
02:44
İran’dan ABD’ye ağır suçlama: En ölümcül silahlarını çalıp komşu ülkelerini vurmuşlar
İran'dan ABD'ye ağır suçlama: En ölümcül silahlarını çalıp komşu ülkelerini vurmuşlar
00:49
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
00:18
Netanyahu öldü mü İddialara cevap geldi
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi
