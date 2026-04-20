İsrail Saldırısında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Meğazi Mülteci Kampı yakınında ateş açtı.

Saldırıda Hala Salim Derviş isimli çocuk yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 72 bin 551'e, yaralı sayısının da 172 bin 274'e yükseldiğini açıklamıştı.