İsrail Saldırısında Çocuklarını Kaybeden Filistinli Kadının Acısı

İsrail'in esir takasıyla serbest bıraktığı Vefa Elbes, İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği saldırıda 2 çocuğuyla beraber umutlarını da kaybetti.
İsrail hapishanelerinde 7 yıl kaldıktan sonra 2011 yılında esir değişimi anlaşmasıyla serbest bırakılan Elbes, şimdi de iki çocuğunu kaybetmenin acısını yaşıyor.
Özgürlüğüne kavuştuktan sonra evlenen ve Hasan ve Bera adında iki çocuk dünyaya getiren Elbes için evlatları, yıllarca İsrail hapishanelerinde gördüğü işkencelerden sonra hayata devam etmek için bir umut ışığı olmuştu.
İsrail, hapishanede yıllarca işkenceye maruz bıraktığı Filistinli kadının hayalini kurduğu mutlu hayatı yaşamasına yine izin vermedi.
Elbes, İsrail ordusunun evlerini bombalamasının ardından çocuklarıyla birlikte Gazze kentinde bir binaya sığındı ancak İsrail saldırıları peşini bırakmadı ve sığındıkları bina da hava saldırılarının hedefi oldu.
Saldırıda yerle bir olan binadan sağ kurtulan Filistinli kadın, kendini sivil savunma ekipleriyle birlikte yıkılan binanın enkazında iki çocuğunun cenazesini ararken buldu.
Hayatının neşesi olan iki evladını kaybeden Elbes'in hayata dair tüm ümitleri yıkıldı.???????
-"Çocuklarımı enkaz altından çıkarın ve savaşı durdurun"
AA'ya konuşan Elbes, "Hapishaneden çıktım, evlendim, Bera ve Hasan'ı doğurdum. Dünyada onlardan başka kimsem yoktu. Onlar benim her şeyimdi." dedi.
Binanın yıkıntıları üzerinde otururken çocuklarıyla yaşadığı güzel günlerin anılarını hatırlayan Elbes, oğlu Bera'nın futbol oynamak istediğini, onu Gazze'deki bir kulübe kaydettirdiğini ve hediye olarak bir top aldığını söyledi.
Çocuklarının halen enkaz altında olduğunu söyleyen acılı anne, enkaz altındaki çocuğu Bera'nın ayakkabısına, futbol topuna ve oyuncaklarına sarıldı.
Hasan'ın ise "Örümcek Adam" oyuncağı istediğini hatırlayan anne Elbes, "Hasan çok tatlı, şefkatli bir çocuktu." dedi.
"Çocuklarımı enkaz altından çıkarın ve savaşı durdurun." diyen Filistinli anne, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Sivil Savunma ekiplerine çağrıda bulunarak, çocuklarına son kez bakabilmek için enkaz altından çıkarılmalarını istedi.
"Araplar ve Müslümanlar nerede?"
Yıkılan binanın enkazında bekleyen bir başka Filistin de İsrail ordusunun ABD desteğiyle evi bombaladığını ve aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişiyi öldürdüğünü söyleyerek şöyle devam etti:
"ABD'nin BM'deki vetosu İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam etmesini destekliyor. Gazze Şeridi'nde olup bitenler, Filistinlilerin öldürülmesi ve yerlerinden edilmesi karşısında Araplar ve Müslümanlar nerede?"
Mağdur Filistinli, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başlarına ne gelirse gelsin evlerini, topraklarını terk etmeyecektir." ifadelerini kullandı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail Saldırısında Çocuklarını Kaybeden Filistinli Kadının Acısı - Son Dakika
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