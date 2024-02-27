İsrail Saldırısında Eşini Hayata Döndürmeye Çalışan Filistinli Kadının Yakarışları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında ölen eşine dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalışan Filistinli kadının yakarışları yürekleri sızlattı.
İsrail ordusunun Gazze'ye aralıksız devam eden bombardımanında yaralanarak hastaneye getirilen Filistinli bir adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıkları Filistinli adamın eşi, kalp masajı yaparak kocasını hayata döndürmeye çalıştı.
Korku ve üzüntüyle dolu bir sesle "Hayır Sami, beni bırakma sevgilim, ya Rabbi, hayır sevgilim, kalbim, kalbim." diye yakararak eşine kalp masajı yapan Filistinli kadın, gözyaşlarına boğuldu.
Eşinin hayatta kalması için Allah'a dua eden Filistinli kadın, "Beni yalnız bırakma sevgilim, hayır sevgilim, sıkı tutun kalbim." diye yakardı.
Kocasının yaşama döneceğine dair ümidini yitiren kadın, ölen eşinin göğsüne yaslandı ve ağlamaya başladı.
Acılı kadının yakınları, onu sakinleştirmeye ve teselli etmeye çalıştı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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