İsrail Saldırısında Eşini Hayata Döndürmeye Çalışan Filistinli Kadının Yakarışları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Saldırısında Eşini Hayata Döndürmeye Çalışan Filistinli Kadının Yakarışları

İsrail Saldırısında Eşini Hayata Döndürmeye Çalışan Filistinli Kadının Yakarışları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında ölen eşine dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalışan Filistinli kadının yakarışları yürekleri sızlattı. İsrail'in bombardımanında yaralanan Filistinli adam kurtarılamazken, eşi kalp masajı yaparak onu hayata döndürmeye çalıştı. Ancak eşinin hayatta kalma umudu tükenen kadın, gözyaşlarına boğuldu. İsrail'in saldırıları sonucunda binlerce Filistinli hayatını kaybederken, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınıyor.

27.02.2024 11:45  Güncelleme: 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında ölen eşine dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalışan Filistinli kadının yakarışları yürekleri sızlattı.

İsrail ordusunun Gazze'ye aralıksız devam eden bombardımanında yaralanarak hastaneye getirilen Filistinli bir adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıkları Filistinli adamın eşi, kalp masajı yaparak kocasını hayata döndürmeye çalıştı.

Korku ve üzüntüyle dolu bir sesle "Hayır Sami, beni bırakma sevgilim, ya Rabbi, hayır sevgilim, kalbim, kalbim." diye yakararak eşine kalp masajı yapan Filistinli kadın, gözyaşlarına boğuldu.

Eşinin hayatta kalması için Allah'a dua eden Filistinli kadın, "Beni yalnız bırakma sevgilim, hayır sevgilim, sıkı tutun kalbim." diye yakardı.

Kocasının yaşama döneceğine dair ümidini yitiren kadın, ölen eşinin göğsüne yaslandı ve ağlamaya başladı.

Acılı kadının yakınları, onu sakinleştirmeye ve teselli etmeye çalıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında Eşini Hayata Döndürmeye Çalışan Filistinli Kadının Yakarışları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:14:47. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Saldırısında Eşini Hayata Döndürmeye Çalışan Filistinli Kadının Yakarışları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement