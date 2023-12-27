 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Saldırısında Filistinli Doktora Öğrencisi ve Ailesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Saldırısında Filistinli Doktora Öğrencisi ve Ailesi Hayatını Kaybetti

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını yürüten Filistinli Mohammed ABD Elhade Nassar, İsrail güçlerinin saldırısında babası ve kardeşi ile birlikte hayatını kaybetti. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda öğrenci ve ailesinin şehit olduğu belirtilerek, dünya ülkelerinin bu zulme son vermesi için girişimlerine devam etmeleri çağrısı yapıldı.

İsrail Saldırısında Filistinli Doktora Öğrencisi ve Ailesi Hayatını Kaybetti
27.12.2023 - 17:31,
Abone Ol
BURSA Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) doktora çalışmalarını yürüten Filistinli Mohammed ABD Elhade Nassar (38), İsrail güçlerinin saldırısında babası ve kardeşi ile yaşamını yitirdi.

Doktora çalışmaları için geldiği BUÜ'de iktisat alanında eğitimini sürdüren Filistin vatandaşı Mohammed ABD Elhade Nassar, çatışmaların başlamasının ardından ülkesine döndü. Evli ve 5 kız çocuk babası olan Nassar, önceki gün ailesiyle birlikte saldırıların hedefi oldu. Nassar, İsrail güçlerinin düzenlediği baskında, babası ve kardeşi ile hayatını kaybederken, vefat haberini, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Üniversitenin web sayfasından da paylaşılan taziye mesajında, "İsrail güçlerinin Gazze'de sürdürdüğü saldırılar sonucunda doktora öğrencimiz Mohammed ABD Elhade Nassar, kardeşi ve babasının şehit olduklarını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimiz ve ailesi nezdinde alçakça saldırılarda şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm dünya ülkelerini bu zulme bir son vermesi konusunda girişimlerini sürdürmesi için bir kez daha göreve davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Uludağ Üniversitesi, İsrail, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında Filistinli Doktora Öğrencisi ve Ailesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


18:03
Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55
Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir
17:44
Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38
Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24
Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55
ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü

Son Dakika
18:03 Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55 Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir
17:44 Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38 Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24 Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55 ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 18:17:44. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Saldırısında Filistinli Doktora Öğrencisi ve Ailesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement