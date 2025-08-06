İsrail Saldırısında Filistinli Futbolcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısında Filistinli Futbolcu Hayatını Kaybetti

06.08.2025 20:08
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Filistinli eski futbolcu Süleyman el-Ubeyd, yardım beklerken İsrail ordusunun saldırısında öldü.

Filistin milli takımında oynayan eski futbolcu Süleyman el-Ubeyd, İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım almak için toplanan Filistinlilere düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi.

Filistin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Filistin milli takımında oynayan ve Gazze'deki eş-Şati Kulübü yıldızlarından Süleyman Ubeyd'in bugün Gazze Şeridi'nin güneyinde insani yardım beklediği sırada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze kentinde 1984 yılında dünyaya gelen Ubeyd'in 5 çocuk babası olduğuna işaret edilen açıklamada, Gazze'de sergilediği performansın ardından 2009-2013 yılları arasında işgal altındaki Batı Şeria'da futbol oynadığı ifade edildi.

Ubeyd'in 2013 yılında Gazze Şeridi'ne dönüş yaparak Şati Kulübü'nde bir sezon oynadıktan sonra Gazze Kulübü'ne geçtiği, daha sonra tekrar dönüş yaptığı Şati Kulübü'nde 2016-2017 sezonunda 15 gol attığına işaret edildi.

Eski futbolcu Ubeyd'in spor hayatında 100'den fazla attığı golle Filistin futbol yıldızlarından biri olarak öne çıktığı vurgulanan açıklamada, böylece İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sporcu sayısının 662'ye çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in bu süre zarfında düzenlediği saldırılarda ölen Filistinli futbolcu sayısı ise 321 olarak paylaşıldı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda, hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 96'sı çocuk olmak üzere 193'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 158 Filistinli hayatını kaybetti, 151 bin 442 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında Filistinli Futbolcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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