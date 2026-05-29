İsrail Saldırısında Hamas Komutanı Öldürüldü
İsrail Saldırısında Hamas Komutanı Öldürüldü

29.05.2026 12:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de Hamas komutanını hedef alan bir saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Gazze Tugayı Komutan Yardımcısı ve Zeytun Taburu Komutanı İmad İslim'in hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, İslim'in 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'nu yönettiği iddia edildi.

Kassam Tugaylarından bu iddiaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen 27 Mayıs'ta Gazze'nin kuzeyinde bir binaya saldırı düzenlemiş, aralarında kadın ve çocukların olduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda İslim'in hedef alındığı ileri sürülmüştü.

Hamas, Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde'nin 26 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail ordusunun 15 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad, eşi ve kızıyla yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
