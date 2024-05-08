İsrail saldırısında hayatta kalan Filistinli genç kız: Tedavi için umut yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail saldırısında hayatta kalan Filistinli genç kız: Tedavi için umut yok

İsrail saldırısında hayatta kalan Filistinli genç kız: Tedavi için umut yok

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda hayatta kalan Rim Hamdeka, tedavi görmek için umut kalmadığını söyledi. Hamdeka, saldırıda ailesini ve yakınlarını kaybettiğini, tedavi için Gazze'den çıkamadığını ve acılarının dinmediğini ifade etti. Uluslararası kurum ve kuruluşlara yardım çağrısı yaptı.

08.05.2024 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bombaladığı amcasının evinde tek hayatta kalan kişi olan Filistinli genç kız Rim Hamdeka, yalnız kaldığını, tedavi görmek için de Gazze dışına çıkma ümidinin kalmadığını söyledi.

Gazze kentinde İsrail ordusunun 2 Mart'ta düzenlediği saldırıda yaralanan Hamdeka, mahkum olduğu tekerlekli sandalyede yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Hamdeka, amcasının evinde kendisi hariç herkesin öldüğü saldırıya ilişkin, "Art arda bombardıman sesleriyle uyandım ve etrafımdaki her şey düşüyordu. Kurtarılana kadar enkaz altında 2 saat kaldım." dedi.

Filistinli genç kız, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde bölgeyi aralıksız bombaladığını, çok sayıda evi önceden uyarı yapmaksızın vurduğunu aktardı.

Kardeşi ve amcasının oğlu tarafından enkazdan çıkarıldığını belirten Hamdeka, saldırıda anne-babası ve ailesinden çok sayıda kişiyi kaybettiğini, enkaz altından sadece amcası ve iki kuzeninin çıkarılabildiğini, onların da aldıkları yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Hamdeka, erkek kardeşiyle birlikte başka bir eve geçtiklerini ancak İsrail tanklarının yaşadıkları evi kuşatmasının ardından tüm yakınlarının aynı odaya geçtiğini ve kaldıkları odanın yangın çıkaran mermilerle hedef alındığını söyledi.

Odadaki sütunlardan birinin kız kardeşinin ve onun 5 yaşındaki oğlu Enes ile 8 yaşındaki kızı Meryem'in üzerine düştüğünü aktaran Hamdeka, "Kuşatma altında 18 saat kaldıktan sonra İsrail tankları evi yerle bir etmeden önce kendimizi tehlikeye atıp evden çıktık." dedi.

Yürüyemediği için at arabasıyla bölgeden çıkabildiğini dile getiren Hamdeka, kız kardeşinin çocuklarının kendisine eşlik ettiğini belirtti.

Yeniden yerinden edildiğini kaydeden Hamdeka, hareket edemediği için zor koşullar altında Gazze kentinin dışına çıktığını aktardı.

Hamdeka, cenazelerle yan yana Gazze kentinden çıkmak zorunda kaldığını, tedavi görmek için de ambulansla Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiğini ifade etti.

"(Tedavi için Gazze'den) Ayrılacağıma dair hiçbir umut ışığı yok"

Gazze Şeridi'ndeki tıbbi malzeme eksikliğine işaret eden Hamdeka, hem kısıtlı imkanlar hem ilaç eksikliği nedeniyle ihtiyaç duyduğu tedaviyi göremediğini belirtti.

Hamdeka, acil ameliyat edilmesi gerektiğini söyleyerek izin verilmediği için 2 aydır Gazze dışına çıkamadığını ve acılarının dinmediğini dile getirdi.

Gazze'den tedavi görmek için yakın zamanda çıkabileceğine inanmayan Hamdeka, "(Tedavi için Gazze'den) Ayrılacağıma dair hiçbir umut ışığı yok." ifadesini kullandı.

Aile bireylerinin yanı sıra kedisini de İsrail saldırısında kaybettiğini anlatan Hamdeka, "Tüm ailemi ve kedimi birlikte kaybetmeyi beklemiyordum. Refah'ta iki evli kız kardeşimden başka kimsem kalmadı, artık yalnız kaldım." diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.

İhtiyaç duyduğu sağlık hizmetini alamayan Hamdeka, uluslararası kurum ve kuruluşlara tüm yaralılara yardım sağlama çağrısı yaptı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırısında hayatta kalan Filistinli genç kız: Tedavi için umut yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Gazze’de Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
13:01 İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey’i topa tuttu İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'i topa tuttu
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:27 Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi
13:56 KÜÇÜKÇEKMECE’de ’Şirine’ isimli kediye işkence davası başladı KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı
13:29 Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:02 Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu Tren çarptığını öğrenince yıkıldı Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu! Tren çarptığını öğrenince yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 15:07:48. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail saldırısında hayatta kalan Filistinli genç kız: Tedavi için umut yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement