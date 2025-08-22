İsrail Saldırısında Hizbullah Mensubu Öldürüldü

BEYRUT, 22 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında bir Hizbullah mensubu hayatını kaybetti.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, saldırının perşembe günü Merciyun ilçesine bağlı Deyr Seryan beldesindeki bir motosikleti hedef aldığını belirtti.

Lübnan ordusu istihbarat kaynakları Xinhua'ya verdiği demeçte ölen kişinin Salim Selman el-Hatib adlı bir Hizbullah mensubu olduğunu söyledi.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı ise İsrail güçlerinin çarşamba gecesi Sur kentinin doğusundaki el-Huş bölgesine ağır hava saldırıları düzenleyerek 7 kişiyi yaraladığını ve Deyr el-Zehrani kasabasındaki Ras bölgesine 3 adet karadan karaya füze ateşlediğini bildirdi.

Öte yandan, Lübnanlı bir güvenlik kaynağı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail-Hizbullah ateşkesinin ardından İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyine ilk kez karadan karaya füzeler kullandığını söyledi.