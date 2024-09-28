İsrail Saldırısında İki Önemli İsim Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısında İki Önemli İsim Hayatını Kaybetti

İsrail, Beyrut'ta yaptığı saldırıda Hizbullah lideri Nasrallah ve İran komutanı Nilfuruşan'ı öldürdü.

28.09.2024 17:18
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İsrail'in dün Beyrut'ta düzenlediği ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da hayatını kaybettiği saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusunun komutanlarından Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da öldürüldüğü bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nilfuruşan, dün İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü bünyesinde görev yapan Tuğgeneral Nilfuruşan, nisanda İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıda öldürülen Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin yerine geçmişti.

Nilfuruşan, uzun yıllar Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü bünyesinde Lübnan ve Filistin'de İran'ın desteklediği gruplarla yakın çalışmaları nedeniyle İran için kilit askeri yetkililerden biri olarak biliniyordu.

Kaynak: AA

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