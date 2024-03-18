İsrail saldırısında yıkılan evin enkazı altında kalan Filistinli kadının yakarışları

Güncel

Gazze Şeridi'nde un bulmak için çıktığı evine geri döndüğünde çocukları ve eşinin İsrail saldırısında yıkılan evin enkazı altında kaldığını gören Filistinli kadının yakarışları yürekleri sızlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda evleri ve başta çocuklar olmak üzere sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Sosyal medyada yer alan bir görüntüde, Filistinli bir annenin, çocuklarını doyurmak amacıyla un bulmak için çıktığı evine geri döndüğünde evlerinin yıkıldığını ve tüm ailesinin de enkaz altında kaldığını gördü.

Göz yaşları içinde yıkılan evin etrafında dolaşan Filistinli anne, "Hepsi (enkazın) altında. Buğday unu almak için çıkmıştım. Yemin ederim buğday unu almak için çıkmıştım." sözleriyle yaşadığı şoku dile getirdi.

"Ya Rabbi, ya Rabbi, sevgili Peygamberin hürmetine, ya Rabbi" yakarışlarıyla yıkılan evin etrafında dolaşan Filistinli anne, çocukları ve eşinin sağ kurtulması için dualar etti.