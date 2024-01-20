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İsrail'in Şam'ın Mezze bölgesine hava saldırısı düzenlediği iddia edildi - Son Dakika
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İsrail'in Şam'ın Mezze bölgesine hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesine hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü. Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail'in, Mezze bölgesinde bir sivil yerleşim yerini hedef aldığı iddia edildi. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail\'in Şam\'ın Mezze bölgesine hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
20.01.2024 - 12:21,
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TEL İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesine hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail'in, Mezze bölgesinde bir sivil yerleşim yerini hedef aldığı iddia edildi.

Rejime yakın Şam FM'in haberinde, vurulan binanın İslami Cihat Hareketi ile ilgisinin bulunmadığı, Hareket'in genel sekreterinin sağlığının iyi olduğu belirtildi.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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Suriye, İsrail, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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