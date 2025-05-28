İsrail, Sana Havalimanı'na Saldırdı

İsrail ordusu Yemen'in başkenti Sana'daki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısında Yemen Hava Yolları'na ait çalışan son uçağın da tamamen imha edildiğini açıklarken, İran destekli Husiler de saldırıyı doğruladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana Uluslararası Havalimanı'nda Husilere ait hava unsurlarının hedef alındığı belirtildi.

İsrail, saldırıyla sivil bir havacılık tesisini hedef almasını "meşru müdafaa" olarak savundu ve Husilerin söz konusu hava unsurlarını "İsrail'e saldırı düzenleyen militanların taşınmasında kullandığını" ileri sürdü.

Açıklamada, Sana Havalimanı'nın "düşmanca amaçlarla kullanıldığı" da iddia edildi.

Sana Uluslararası Havalimanı Müdürü Halid eş-Şayif, X hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonist düşman, Sana Havalimanı'nda Yemen Hava Yolları'na ait son çalışan uçağı tamamen yok etti." ifadelerini kullandı.

Husilere ait El-Mesira televizyonu da İsrail savaş uçaklarının Sana Havalimanı pistine ve Yemen Hava Yolları'na ait bir uçağa 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırıda "İran destekli Husilerin kullandığı son uçağın da imha edildiğini" iddia etmişti.

Katz, Yemen'de "limanların da hedef alınmaya devam edileceği" tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin "denizden ve havadan kuşatma altında kalacağını" belirten Katz, "Bize saldıran 7 katıyla karşılık bulacaktır." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, 6 Mayıs'ta Sana Havalimanı dahil olmak üzere Yemen'de birçok noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

Yolcu uçaklarının da hedef alındığı saldırılar sonrası ağır hasar oluşan Sana Havalimanı'nda uçuşlara 17 Mayıs'a kadar ara verilmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik kapsamlı saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Yemen'e düzenlediği bu son hava saldırısı, onuncu "operasyon" olarak kayıtlara geçti. Saldırıların dördü, Gazze'deki saldırıların 18 Mart'ta yeniden başlamasından sonra gerçekleştirildi.

İsrail, şu ana kadar Yemen'de çimento fabrikaları, elektrik santralleri, deniz limanları ve Sana Havalimanı gibi hedefleri tekrar tekrar vurdu, ancak bu saldırılar yeni hedeflerle genişlemedi.

İsrail medyası, söz konusu saldırıların Husi hareketini durdurmada etkisiz kaldığını belirterek, iç kamuoyunda "operasyonların etkisine" yönelik eleştirilerin arttığını aktarıyor.

El-Mesira televizyonunun haberinde, "Düşman İsrail'e yönelik en yoğun, en acı verici ve en ızdıraplı ay, içinde bulunduğumuz mayıs ayı oldu." ifadelerine yer verilmişti.

Mayıs başından bu yana, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin İsrail'e yönelik birçok hedefe çeşitli şekillerde saldırılar düzenlediğine işaret edilen haberde, İsrail işgali altındaki topraklarda stratejik ve askeri noktaların hedef alınmasının yanı sıra Ben-Gurion Havalimanı, Yafa ve Hayfa bölgelerinin de vurulduğu, mayıs ayında İsrail'e 22 saldırı düzenlendiği kaydedilmişti.