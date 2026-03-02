İsrail: Savaş Hizbullah Silahsızlanmadan Sona Ermez - Son Dakika
İsrail: Savaş Hizbullah Silahsızlanmadan Sona Ermez

02.03.2026 21:34
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Hizbullah silahsızlanmadan saldırıların durmayacağını belirtti.

TEL İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'a yönelik saldırıların, ülkeden kaynaklanan "tehdit" ortadan kaldırılmadan ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması sağlanmadan sona ermeyeceğini söyledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Zamir, ülkenin kuzey sınırındaki komutanlarla güvenlik durumunun ele alındığı toplantının ardından konuştu.

İran'a odaklandıklarını dile getiren Zamir, "Hizbullah ciddi bir darbe almadan ve silahsızlandırılmadan savaşı kesinlikle sonlandırmayacağız." dedi.

Zamir, konuşmasında kararlı biçimde hareket ettiklerini ve İran rejimine yönelik saldırılar düzenlediklerini belirterek ABD ordusuyla benzersiz bir işbirliği içinde olduklarını kaydetti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, saldırıların, Lübnan hükümeti ve ordusuna son dönemde Hizbullah'ın silahsızlandırılması gerektiği yönünde yapılan uyarılara yanıt verilmemesi üzerine gerçekleştiğini ileri sürdü.

"Kendimizi tek başımıza nasıl savunacağımızı biliyoruz." diyen Zamir, savaşı yalnızca İran zarar gördüğünde değil, Hizbullah da son derece ağır bir darbe aldığında sona erdireceklerini belirtti."

Zamir, İsrail ordusunun "aynı anda birden fazla cephede faaliyet göstermek üzere planlama yapıp hazırlandığını" iddia ederek planların, uzun süredir hazır olduğunu ve bu fırsatı değerlendireceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

