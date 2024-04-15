KUDÜS, 15 Nisan (Xinhua) -- İran'ın Cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırılara verilecek yanıtı görüşmek için toplanan İsrail savaş kabinesinde yer alan bakanların, olası karşı saldırının zamanlaması ve kapsamı konusunda anlaşmaya varamadığı bildirildi.
İsrail hükümetinden bir kaynağın Xinhua'ya verdiği bilgilere göre Pazar günü gerçekleştirilen toplantıda bakanların çoğu karşı saldırı konusunda olumlu görüş bildirirken misillemenin zamanlaması ve kapsamı konusundaki iç anlaşmazlıklar giderilemedi.
Kabinenin kilit önemdeki bakanlarından olan Benny Gantz, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail'in "kendine uygun bir biçimde ve zamanda İran'a bedel ödeteceğini" söylemişti.
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısında yaklaşık 350 balistik füze, seyir füzesi ve patlayıcı taşıyan insansız hava aracı kullandığını belirtti. Toplamda yaklaşık 60 ton patlayıcı malzemenin kullandığını kaydeden Hagari, bu saldırıların çoğunun İsrail ve müttefikleri tarafından başarılı şekilde etkisiz hale getirildiğini vurguladı.
İran, 1 Nisan'da Suriye'deki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik İsrail saldırısında iki önemli komutanın da aralarında bulunduğu 7 İranlının öldürülmesine yanıt olarak Cumartesi günü geç saatlerde saldırı gerçekleştirmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail savaş kabinesi, İran saldırısına karşı yanıtın zamanlaması ve kapsamı konusunda anlaşamadı - Son Dakika
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