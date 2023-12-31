İsrail Savaş Kabinesi, Katar\'ın esir takası önerisine yeşil ışık yaktı

İsrail'deki savaş kabinesinin, " Katar'ın, Gazze'deki esirlerin takasıyla ilgili önerisinin" hayata geçirilmesine yeşil ışık yaktığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Katar'ın Tel Aviv'e önerisinin, Gazze'de çatışmalara birkaç hafta ara verilmesi karşılığında Gazze'deki onlarca İsrailli esirin serbest bırakılmasını içerdiği ifade edildi.

Savaş kabinesinin, Mossad Başkanı David Barnea'ya Katar'ın önerisini hayata geçirmesi için yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

Esir takasıyla alakalı Katarlılarla yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiği aktarıldı.

İsrail basını, Katar'ın Tel Aviv yönetimine Gazze'deki esirlerin takasıyla ilgili 2 aşamalı bir teklif sunduğunu öne sürmüştü.

Kanal 12 Televizyonunun dün yayınlanan haberinde, teklifin ilk aşamasının, Gazze'de çatışmalara bir ay ara verilmesi karşılığında Hamas'ın elindeki 40 ila 50 esirin serbest bırakılmasını öngördüğü belirtilmişti.

Ayrıntıları henüz netleşmeyen ve daha karmaşık olması beklenen ikinci aşamanın ise İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini içereceğinin düşünüldüğü aktarılmıştı.

Yediot Ahronot gazetesi de daha önce Mossad Başkanı David Barnea'nın İsrail Savaş Kabinesini, Katar'ın mesajı hakkında bilgilendirdiğini yazmıştı.

Katar'dan, İsrail basınındaki iddialara ilişkin henüz açıklama gelmedi.