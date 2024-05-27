İsrail Savaş Kabinesi Üyesi: Hamas'a Karşı Mücadele Uzun Yıllar Sürebilir - Son Dakika
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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi: Hamas'a Karşı Mücadele Uzun Yıllar Sürebilir

İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Hamas Hareketi'nin gücünü yenilediğini ve ona karşı mücadelenin uzun yıllar sürebileceğini söyledi. Eisenkot, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve savaşın bitirilmesinden bahsetmenin doğru olmadığını belirtti. Ayrıca, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasının Savaş Kabinesi'nde ortak kanaat olduğunu vurguladı.

27.05.2024 17:19
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İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Hamas Hareketi'nin gücünü yenilediğini belirterek, ona karşı mücadelenin uzun yıllar sürebileceğini söyledi.

İsrail resmi televizyonu KAN yaptığı haberde, Eisenkot'un, Parlamento Güvenlik Komisyonu ve Dışilişkiler Komisyon ile kapalı oturumdaki konuşmalarına yer verdi.

Hamas'ın gücünü yenilediğini ve ona karşı mücadelenin uzun yıllar süreceğini dile getiren Eisenkot, rehinelerin ( Gazze'deki İsrailli esirlerin) serbest bırakılması ve savaşın bitirilmesinden bahsetmenin doğru olmadığını kaydetti.

Eisenkot, "Doğru olan, Refah'ta savaşın sonuna ulaşmak ve aynı zamanda rehine anlaşmasında ilerleyerek gerektiği şekilde savaşı (geçici olarak) durdurmaktır. Önceki kez insani ara için savaşı nasıl durdurduysak, yeniden ara verebiliriz ve hedefleri gerçekleştirmek için gerekirse yeniden savaşa dönebiliriz." dedi.

Savaş Kabinesi'nde Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasının ortak kanaat olduğunu vurgulayan Eisenkot, "Binyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümetin bölünmüş olduğunu ve maksadı yerine getiremediğine" işaret etti.

İsrail'den 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, esir takasına ilişkin müzakerelere gelecek hafta yeniden devam edileceği bildirilirken, Hamas Hareketi ise söz konusu müzakerelere dair kendilerine henüz bir bilginin ulaşmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savaş Kabinesi Üyesi: Hamas'a Karşı Mücadele Uzun Yıllar Sürebilir - Son Dakika

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