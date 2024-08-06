Bir anda gökyüzünde beliren İsrail savaş uçaklarını gören Lübnanlılar büyük şok yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bir anda gökyüzünde beliren İsrail savaş uçaklarını gören Lübnanlılar büyük şok yaşadı

Geniş Video İzle

İsrail savaş uçakları Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın konuşması öncesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta alçak uçuş yaptı. Uçakların neden olduğu sonik patlama nedeniyle Beyrut'un güneyinde Dahiye'deki bazı evlerin camlarının kırıldı.

06.08.2024 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait savaş uçakları Beyrut semalarında alçak uçuş yapıp ses duvarını aşarak sonik patlamaya neden oldu.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın 17.00'de yapacağı konuşmadan önce Beyrut semaları üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

EVLERİN CAMLARI KIRILDI

Alçak uçuşun ardından ses duvarını aşan savaş uçakları 2 defa art arda sonik patlama gerçekleştirdi. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bazı evlerin camlarının kırıldığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Beyrut'ta vatandaşların sonik patlama gerçekleştiren savaş uçaklarını çıplak gözle görebildiği belirtildi.

HİZBULLAH SİHA'LARLA İSRAİL'İ VURDU

Öte yandan gün içinde Hizbullah, İsrail'in Akka şehri ve birçok İsrail yerleşimini kamikaze silahlı insansız hava aracı (SİHA) sürüsüyle vurdu. Hizbullah, Telegram hesabından Akka'daki Golani Tugayı Karargahı ile bir diğer üssü tam isabet ile hedef aldığını kaydetti. Bölgeden servis edilen görüntülerde droneların İsrail caddelerinde seyir halinde olduğu ve patlama sesleri geldiği anlar yer aldı.

DEMİR KUBBE FÜZESİ 2 KİŞİYİ YARALADI

Diğer taraftan İsrail ordusu ise, Lübnan Hizbullahı'nın düzenlediği saldırı sonrası yaralandığı duyurulan 2 kişinin, Hizbullah SİHA'sıyla değil demir kubbe füzesinin isabet etmesi sonucu yara aldıklarını duyurdu.

Bir anda gökyüzünde beliren İsrail savaş uçaklarını gören Lübnanlılar büyük şok yaşadı
Kaynak: AA

Hasan Nasrallah, Lübnan, İsrail, beyrut, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir anda gökyüzünde beliren İsrail savaş uçaklarını gören Lübnanlılar büyük şok yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emin çetiner: kaç günlük haber ısıtıp ısıtıp koyun bakalım 5 5 Yanıtla
  • Ali Arslan: Bu eski haber 1 0 Yanıtla

01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 02:40:38. #1.13#
SON DAKİKA: Bir anda gökyüzünde beliren İsrail savaş uçaklarını gören Lübnanlılar büyük şok yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement