İsrail Savaş Uçakları Filistin Kızılayı Hastanesini Bombaladı: 18 Ölü

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Filistin Kızılayına ait Emel Hastanesi'nin önüne düzenlediği saldırıda 18 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Filistin Kızılayından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada Emel Hastanesi'nin yaklaşık 10 metre mesafeden bombardımana maruz kaldığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA da saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişinin öldüğünü aktardı.

Öte yandan Nassar ve El-Hazuki ailelerinin evlerinin hedef alınması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, bu sabah Gazze Şeridi'nin orta kesimini özellikle Bureyc ve Megazi mülteci kamplarını hedef alan şiddetli saldırılar düzenledi.

Filistinlilerin sığındığı merkezlere ulaşan bombalar, çok sayıda kişinin ölümüne neden oldu.

Saldırının ardından ölü ve yaralılar Aksa Şehitleri ve El-Avde hastanelerine nakledildi.

Yine İsrail hava kuvvetleri ve topçu birliklerinin Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine ve El-Ketibe bölgesinde bir eve düzenlediği bombardımanda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Görgü tanıklarına göre, Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi yakınlarında da üç katlı bir ev hedef alındı.

Saftavi bölgesinde ise yüksek binalara çıkan İsrail keskin nişancıları tarafından vurulan 6 kişinin Şifa Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 500'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 110 Filistinli öldürüldü, 55 bin 243 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 311 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.