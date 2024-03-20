İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Kaynaklar, saldırıda çoğu yerinden edilmiş kişiler olmak üzere 27 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin doğusundaki Ed-Durc Mahallesi'ndeki Sidra bölgesine düzenlediği hava saldırısında da ölenlerin olduğu kaydedilen haberde, bu saldırılara eş zamanlı olarak Gazze şehrinin kuzeyi ve diğer bölgelerinin de topçu atışıyla hedef alındığı ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Bir Ev Bombaladı: 27 Filistinli Öldü - Son Dakika
Bahçelievler E-5 Karayolu'nda kontrolden çıkan bir otomobil, önce otobüs durağına çarptı, ardından takla atarak park halindeki bir kamyonete çarptı. Kaza sonucunda araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazada otobüs durağında bekleyen bir vatandaş son anda kurtuldu. Olay yerine gelen vatandaşlar ve sağlık ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı ve tedavi etti. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
Bahçelievler E-5 Karayolu'nda kontrolden çıkan bir otomobil önce otobüs durağına, ardından da takla atarak park halindeki bir kamyonete çarptı. Kazada aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında E-5 Karayolu Edirne istikameti Bahçelievler yan yolda meydana geldi. Otobüs durağında bekleyen bir vatandaş ise kaza anında otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Beyoğlu'nda lastik tamirhanesi olarak kullanılan iş yeri çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken bitişiğindeki iş yeri ve İETT otobüsü hasar gördü. Yangın, saat 03.45 sıralarında çıktı ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü. Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır.
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, A.A. idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile M.M.A ve H.A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas eyaletinin en katı göçmen karşıtı yasalarını uygulamasına izin verdi. SB4 olarak adlandırılan yasa, eyalet polisine sınırı yasa dışı geçtiğinden şüphelenilen herhangi birini durdurup gözaltına alma yetkisi veriyor. Yasa, federal hükümetin göçü düzenleme yetkisine müdahale olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. ABD Başkanı Joe Biden ve Adalet Bakanlığı, yasanın anayasaya aykırı olduğunu savunuyor. Yasa, Teksas ve Meksika arasındaki ilişkileri de zedeleyebilir.
Kadıköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu caddede trafik akışı yeniden normale döndü.
Sizin düşünceleriniz neler ?