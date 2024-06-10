İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Bir Eve Saldırdı: 6 Ölü - Son Dakika
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İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Bir Eve Saldırdı: 6 Ölü

İsrail Savaş Uçakları Gazze\'de Bir Eve Saldırdı: 6 Ölü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında biri hamile iki kadın ve bir çocuğun yer aldığı 6 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'deki Sivil Savunma Kurumu, saldırı sonucu ölen 6 kişinin cesedini çıkarttıklarını ve yaralıların tedavi altına alındığını açıkladı. Ayrıca, enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

10.06.2024 02:21
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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında biri hamile iki kadın ve bir çocuğun yer aldığı 6 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, ekiplerinin Gazze kentinde İsrail savaş uçaklarının saldırısına uğrayan bir evden 6 kişinin cesedini çıkarttığı kaydedildi.

Kentin Döviz Piyasası Bölgesi'nde El-Arir Ailesi'ne ait 4 katlı bir binaya hava saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, ölen 6 kişi arasında iki kadından birinin hamile olduğu aralarında bir de çocuk bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu yaralanan sivillerin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Ayrıca, bombardımana maruz kalan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA

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