İsrail savaş uçakları, Gazze'de hastane yakınındaki ilaç deposunu bombaladı - Son Dakika
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İsrail savaş uçakları, Gazze'de hastane yakınındaki ilaç deposunu bombaladı

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde faaliyet gösteren hastane yakınındaki ilaç deposunu hava saldırılarıyla bombaladığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde faaliyet gösteren hastane yakınındaki ilaç deposunu hava saldırılarıyla bombaladığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesini bombaladı.

Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında yerinden edilenlerin sığındığı çadır kampında yer alan ilaç deposunun hedef alındığı saldırıda, ilaç deposu yerle bir olurken onlarca çadır yandı ve zarar gördü.

İsrail bombardımanı, vurulan ilaç deposunun yanı başındaki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yatan hastalar ve çadır kampı sakinleri arasında büyük bir paniğe yol açtı.

Bölge sakinleri, İsrail ordusunun depoyu bombalamadan birkaç dakika önce tahliye uyarısı yaptığını belirtti.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda da bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Dün de İsrail ordusunun, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin açıklamaların ardından düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirmiş ve en az 21 kişi yaralanmıştı.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyuruldu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, son olarak Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahlarını bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte, müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas, İsrail'in saldırıları durdurmasının, üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvimin oluşturulmasının temel şartı olduğunu belirtmiş, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail savaş uçakları, Gazze'de hastane yakınındaki ilaç deposunu bombaladı - Son Dakika

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