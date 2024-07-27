İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Sahra Hastanesini Bombaladı: 18 Ölü - Son Dakika
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İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Sahra Hastanesini Bombaladı: 18 Ölü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Deyr Belah kentinde bulunan Hadice Okulu içerisindeki sahra hastanesine düzenlediği saldırı sonucu 18 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

27.07.2024 13:27
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İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah kentinde bulunan Hadice Okulundaki sahra hastanesini bombalaması sonucu 18 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Deyr Belah kentindeki yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulu içerisindeki sahra hastanesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 18 Filistinlinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

İsrail, Sahra, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Sahra Hastanesini Bombaladı: 18 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Savaş Uçakları Gazze'deki Sahra Hastanesini Bombaladı: 18 Ölü - Son Dakika
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