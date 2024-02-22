İsrail Savaş Uçakları Lübnan Hava Sahasını İhlal Etti, Sonik Patlamalar Panik Yarattı

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Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçakları, Sur kenti semaları üzerinden ses hızını geçerek art arda 2 defa sonik patlamaya neden oldu.

İsrail ordusuna ait 2 savaş uçağı, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti semaları üzerinde ilk önce sortiler gerçekleştirdi, ardından kent üzerinde alçak uçuşlar yaptı.

Ses duvarını aşan İsrail savaş uçakları 2 defa sonik patlama yaptı. Patlama sesi kent genelinde büyük bir panik ve endişeye yol açtı.

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgilere göre İsrail'e ait topçu birlikleri de Lübnan'ın Ramya, Ayta eş Şaab, Kefr Hammam, Mecdel Zun beldelerini ağır topçu atışlarıyla vurdu.

İsrail'in Lübnan topraklarındaki Hiyam köyündeki bazı evlere düzenlediği hava saldırısı sonucu bölgede büyük yıkım meydana geldi.

Hizbullah, İsrail'a ait askeri mevzileri hedef aldı

Hizbullah Hareketi ise yaptığı açıklamada İsrail'in sınır üzerinde yer alan 4 askeri mevziisine yönelik farklı silahlarla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, Smaka ve Ruveysat el Alem mevziisi ile İsrail askerlerinin Kfar Yuval yerleşim biriminde konuşlandığı bir bina ve Kiryat Şmona'daki 769. Tümen'in füze, güdümlü füze ve uygun silahlarla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 206 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker, 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.