İsrail Savunma Bakanı, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı ile Hizbullah çatışmalarını ele aldı - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı ile Hizbullah çatışmalarını ele aldı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla ile yaptığı görüşmede, Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ile yaşanan çatışmaları ele aldı. Görüşmede ayrıca İsrail'in kuzeyindeki çatışmalar ve Gazze'ye yönelik saldırılar da ele alındı. Gallant, ABD ile yapılan işbirliğinin önemine vurgu yaparken, Kurilla'ya son saldırıya ilişkin bilgi verdi. Ayrıca ikili, Gazze'ye yönelik yardımların Aşdod Limanı üzerinden yapılması için gereken geçiş sürecini görüştü.

17.07.2024 00:21
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile yaptığı görüşmede Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'yle yaşanan çatışmaları ele aldı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gallant ile Kurilla, Tel Aviv'de görüştü.

Görüşmede İsrail'in kuzeyinde Hizbullah'la yaşanan çatışmalar ve Gazze'ye yönelik saldırılar ele alındı.

Gallant, İsrail'in ABD ile yaptığı işbirliğinin "kritik" öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Ayrıca Gallant, Kurilla'ya üst düzey "Hamas yetkililerinin hedef alındığı" son saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Öte yandan ikili, ABD'nin başarısızlıkla sonuçlanan geçici liman projesinin ardından Gazze halkına yönelik yardımların Aşdod Limanı'ndaki "İskele 28" üzerinden yapılması için gereken geçiş sürecini görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 7 Mart'ta bizzat kendisinin duyurduğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Gazze'ye insani yardım taşımak için Gazze sınırında kurulması planlanan geçici liman projesi, fiyaskoyla sonuçlanmıştı.

İnşa edildikten yalnızca 124 gün sonra kaldırılma kararı alınan yüzer iskele planında sona gelindiği ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından duyurulmuştu.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Aşdod, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı ile Hizbullah çatışmalarını ele aldı - Son Dakika

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