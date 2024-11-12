İsrail Savunma Bakanı: Ateşkes Yok

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(ANKARA) - İsrail'in yeni Savunma Bakanı İsrail Katz, " Lübnan'da savaş hedeflerine ulaşılana kadar ateşkes ya da duraklama olmayacak" dedi. Katz'ın açıklaması, ateşkes görüşmelerinde "belirli bir ilerleme" kaydedildiğini ifade eden Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın açıklamasıyla çelişti.

İsrail'in yeni Savunma Bakanı İsrail Katz, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin X platformunda yaptığı açıklamada "Hizbullah'ın kapasitesini zayıflatmaya devam etmeleri gerektiğini" söyledi. Katz şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın hedeflerine ulaşılana kadar Hizbullah'ı tam güçle vurmaya devam edeceğiz. İsrail, kendi başına terörizmi engelleme hakkını garanti altına almayan herhangi bir düzenlemeyi kabul etmeyecek. Lübnan'daki savaş hedeflerinin yerine getirilmesi, Hizbullah'ın silahsızlandırılması, Litani Nehri'nin ötesine itilmesi ve İsrail'in kuzeyindeki bölge sakinlerinin güvenle evlerine dönmesini sağlamak da bu hedefler arasındadır."

İsrailli yetkililerden çelişen açıklamalar

Katz'ın açıklamanın İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın yaptığı açıklamalarla çelişmesi dikkat çekti. Saar, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'a ilişkin ateşkes görüşmelerinde "belirli bir ilerleme" kaydedildiğini ifade etmişti. Ancak, Hizbullah kaynakları kendilerinin ateşkes görüşmelerinde yer almadıklarını belirtmişti.

Katz, geçen hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "strateji üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle" Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından Savunma Bakanı olarak atanmıştı. X platformu üzerinden yaptığı savaş yanlısı paylaşımlarla tanınan Katz, Savunma Bakanlığı'ndan önce Dışişleri Bakanlığı görevi yürütüyordu.