İsrail Savunma Bakanı: Çekilmeyeceğiz - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı: Çekilmeyeceğiz

12.06.2026 18:26
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Yisrael Katz, işgal altındaki bölgelerden çekilmeyeceklerini ve Batı Şeria'da saldırılar olabileceğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi ile Lübnan ve Suriye'nin güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini iddia etti.

Savunma Bakanı Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail ordusunun Lübnan, Suriye ve Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ileri sürerek Batı Şeria'da da işgalin süreceğini belirtti.

Katz, ihtiyaç duymaları halinde Batı Şeria'da saldırılarla hedef aldıkları mülteci kamplarının sayısının artabileceği tehdidinde bulundu.

"Trump'tan İran'a ilişkin ilkelerin arkasında durmasını bekliyoruz"

ABD ile İran arasındaki müzakerelere de değinen Bakan Katz, Trump'tan İran'ın nükleer ve balistik füze programının sona erdirilmesinin yanı sıra bölgedeki vekil güçlerine ilişkin "diğer ilkelerin de arkasında durmasını beklediklerini" söyledi.

Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek" için ABD ve İsrail'in ortak çıkarları çerçevesinde bir anlaşmaya öncülük ettiğini ileri sürdü.

Bakan Katz ayrıca, Netanyahu ile İsrail ordusuna İran'ın "nükleer silah elde etmesini önlemek" için gelecekte bağımsız şekilde hareket etme konusunda hazırlık yapması talimatını verdiklerini de duyurdu.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı: Çekilmeyeceğiz - Son Dakika

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