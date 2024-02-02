İsrail Savunma Bakanı: Gazze ateşkesi Hizbullah çatışmalarını durdurmaz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılsa bile kuzeyde Hizbullah'la çatışmaların devam edeceğini belirtti.
Yedioth Ahronot gazetesi, Gallant'ın yaptığı açıklamanın video kaydını yayımladı.
Buna göre Gallant, "İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını durdursa bile kuzeyde Hizbullah'a karşı saldırılarını durdurmayacak. Hizbullah, güneyde (Gazze) savaş durunca kuzeyde de duracağını sanıyorsa yanılıyor." ifadesini kullandı.
Gallant, "Şunu açıkça söylüyorum ki, kuzeyde halkın güven içinde yaşayacağı bir durum oluşmadan buradaki saldırılar sona ermeyecek." diye konuştu.
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