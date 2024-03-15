İsrail Savunma Bakanı, Gazze'nin Filistin yönetimine bırakılmasını değerlendirdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'nin idaresinin Filistin yönetimine bırakılması seçeneğini, "kötünün iyisi" olarak değerlendirdi.
Kanal 13'ün haberine göre Gallant, düzenlenen güvenlik kabinesi toplantısında, İsrail'in Gazze'de karşı karşıya olduğu çeşitli seçeneklerden "en kötüsünün" ordunun Hamas'ın askeri altyapısını "tamamen ortadan kaldırmaması" ve Gazze'de Hamas yönetiminin devam etmesi olacağını ifade etti.
Gallant, Gazze'nin idaresinin Filistin yönetimine bırakılmasının "kötünün iyisi" bir seçenek olabileceğini dile getirdi.
Netanyahu, öneriyi reddetti
Ancak Gallant'ın önerisini reddeden Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'nin idaresinin Filistin yönetimine bırakılması fikrinin "sürdürülemez" olduğunu savundu.
Ulaştırma Bakanı Miri Regev ve Adalet Bakanı Yariv Levin de Gallant'ı "Filistin yönetimini desteklemekle" suçladı. Gallant ise "Gazze'yi kimin yöneteceği konusundaki hükümetin kararsızlığının bedelini ordu ödüyor." dedi.
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