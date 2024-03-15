İsrail Savunma Bakanı, Gazze'nin Filistin yönetimine bırakılmasını değerlendirdi

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Emeklilerin ikramiye ve maaşlarına zam yap, 100 bin öğretmeni de ata

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler öncesi Bursa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun." dedi.