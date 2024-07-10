İsrail Savunma Bakanı: Gazze saldırılarında Hamas'ın yüzde 60'ı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı: Gazze saldırılarında Hamas'ın yüzde 60'ı etkisiz hale getirildi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı tarihten bu yana Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının yüzde 60'ının öldürüldüğü veya yaralandığını iddia etti. Gallant, İsrail Meclisinde yaptığı konuşmada, Kassam Tugayları mensuplarının çoğunun etkisiz hale getirildiğini ve Hamas'ın askeri yapısının çöktüğünü belirtti. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının devamı için uluslararası meşruiyetin önemli bir şart olduğunu vurgulayan Gallant, şu ana kadar 14 binden fazla teröristin ortadan kaldırıldığını ifade etti.

10.07.2024 14:25
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının yüzde 60'ının öldürüldüğü veya yaralandığını iddia etti.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Gallant, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı günden bu yana Hamas'ın kayıplarına ilişkin İsrail Meclisinde (Knesset) konuştu.

Kassam Tugayları mensuplarının yaklaşık yüzde 60'ının öldürülerek veya yaralanarak etkisiz hale getirildiğini savunan Gallant, ordunun, hareketin askeri kanadını oluşturan 24 taburunun pek çoğunun dağıtıldığını ileri sürdü.

Gallant, "İsrail ordusunun şu ana kadar 14 binden fazla teröristin ortadan kaldırılmasına ve Hamas'ın askeri yapısının çökmesine yol açan eylemleri, aslında söylediklerimin kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Habere göre, Gallant'ın Gazze'ye saldırıların devamı için "uluslararası meşruiyetin" önemli bir şart olduğunu da vurguladığı bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hedef gözetmeksizin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 38 bin 243 Filistinliyi öldürdü, 88 bin 33 kişiyi yaraladı.

Gazze'yi harabeye çeviren İsrail ordusu, 9 ayı aşkın süren saldırılarında sık sık hastaneleri, okulları, yerinden edilmişlerin sığındığı kampları vurdu.

Sivilleri hedef alan bu saldırıların ardından İsrail ordusu, her katliamın ardından "Hamas üyelerini hedef aldık, Hamas üyeleri burayı merkez olarak kullanıyor." iddiasının arkasına saklanıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı: Gazze saldırılarında Hamas'ın yüzde 60'ı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı: Gazze saldırılarında Hamas'ın yüzde 60'ı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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