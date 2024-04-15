İsrail Savunma Bakanı, İran'ın saldırısına yanıt vermekten başka seçeneği olmadığını söyledi

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'e, "İsrail'in İran'ın saldırısına yanıt vermekten başka seçeneği olmadığını söylediği" öne sürüldü.

ABD'den yayın yapan "Axios" sitesinin, ikilinin dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin bilgisi olan bir ABD'li yetkili ve bir başka kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail'in İran'ın saldırısına "yanıt" vereceği iddia edildi.

Haberde, Gallant'ın telefon görüşmesinde ABD'li mevkidaşına, "İsrail'in topraklarına balistik füze atılmasını karşılıksız bırakmayacağını ve İran'ın saldırısına yanıt vermekten başka seçeneği olmadığını söylediği" savunuldu.

Gallant'ın, "İsrail'in Suriye'deki hedefleri her vurduğunda, İran'ın doğrudan saldırıyla karşılık vereceği bir denklemi kabul etmeyeceğini ifade ettiği" de öne sürüldü.

Öte yandan, Austin'in ise İsrailli mevkidaşına, "gerginliğin daha da artmasını önlemek için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiği" mesajını verdiği kaydedildi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.