İsrail Savunma Bakanı İran ve Lübnan'daki Gelişmeleri Takip Ediyor - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı İran ve Lübnan'daki Gelişmeleri Takip Ediyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın başkenti Tahran ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki gelişmeleri takip ettiklerini belirtti. Gallant, İsrail ordusuna ait istihbarat üssünü ziyaret ederek, İran ve Hizbullah ile yaşanan gerilime değindi.

13.08.2024 19:45
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın başkenti Tahran ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki "gelişmeleri takip ettiklerini" belirtti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant ülkenin kuzeyinde İsrail ordusuna ait istihbarat üssünü ziyaret etti.

Ziyarette İran ve Hizbullah ile yaşadıkları gerilime değinen Gallant, "İsrail vatandaşlarının gerginlikleri ve üzerlerine binen büyük yükün farkındayım. Beyrut'ta, Tahran'da ve diğer yerlerde neler olup bittiğini takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gallant, "hem tehditleri ortadan kaldırma, hem de istedikleri yere saldırabilmek için her türlü imkanı hazırlamakla meşgul olduklarını" kaydetti.

Öte yandan Haaretz gazetesi Gallant'ın burada yaptığı toplantıda Hizbullah'ın Lübnan'daki Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini sağlayacaklarını söylediğini yazdı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Beyrut, Tahran, Lübnan, İsrail, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı İran ve Lübnan'daki Gelişmeleri Takip Ediyor - Son Dakika

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