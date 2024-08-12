İsrail Savunma Bakanı: İran ve Lübnan'dan gelen tehditlere karşı hazırlıklıyız - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı: İran ve Lübnan'dan gelen tehditlere karşı hazırlıklıyız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran ve Lübnan'dan gelen tehditlerin gerçekleşebileceğini, bu nedenle hazırlık içinde olduklarını söyledi. Gallant, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesine bilgi verdiğini belirterek, 'Tahran ve Beyrut'tan gelebilecek tehditlerin gerçekleşebileceği bir dönemde, uyanık ve hazırlıklı olmamız gereken günlerdeyiz.' ifadelerini kullandı.

12.08.2024 15:52
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran ve Lübnan'dan gelen tehditlerin gerçekleşebileceğini, bu nedenle hazırlık içinde olduklarını söyledi.

Savunma Bakanı Gallant, X sosyal medya platformundan, İran ile Lübnan'ın "İsrail'i vurma" tehditlerine ilişkin açıklama yaptı.

Gallant, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesine bilgi verdiğini belirterek, "Tahran ve Beyrut'tan gelebilecek tehditlerin gerçekleşebileceği bir dönemde, uyanık ve hazırlıklı olmamız gereken günlerdeyiz." ifadelerini kullandı.

Asıl hedeflerinin İsrail halkını korumak olduğuna dikkati çeken Savunma Bakanı, "Son günlerde savunmayı güçlendirmeye ve aynı zamanda karşılık olarak saldırı seçenekleri oluşturmaya zaman ayırdık." ifadelerine yer verdi.

İsrail, yaklaşık iki haftadır Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastlarına yanıt olarak İran'dan ve Hizbullah'tan gelecek olası bir saldırıyı bekliyor.

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti. Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ise 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

Tel Aviv yönetimi, Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Şükür'ün öldürülmesi ve Tahran'da Hamas lideri Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından Lübnan Hizbullahı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı: İran ve Lübnan'dan gelen tehditlere karşı hazırlıklıyız - Son Dakika

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