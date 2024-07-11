İsrail Savunma Bakanı: İsrailli esirleri geri getirme fırsatı sınırlı

Güncel

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirme fırsatının "sınırlı" olduğunu söyledi.

Haaretz ve Maariv gazetelerinin haberine göre Gallant, İsrail Ulusal Güvenlik Koleji öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı.

Törende konuşan Gallant, "Kaçırılanları (Gazze'deki İsrailli esirleri) geri getirme yönündeki ahlaki ve etik görevimizi yerine getirebilmemiz için önümüzde sınırlı bir fırsat penceresi açıldı." dedi.

Gallant, Filistinli gruplarla esir takası anlaşması sonucunda ortaya çıkacak koşulların İsrail'in ulusal güvenlik çıkarlarını artıracağını savunarak, herhangi bir risk karşısında ise İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin bunun üstesinden gelmeye hazır olduğunu kaydetti.

Hamas'ı yenilgiye uğratmaya yönelik askeri saldırıların yanı sıra esirlerin iadesi konusunda da bir anlaşmaya varılmasının uygun, doğru ve gerekli olduğunu vurgulayan Gallant, esirleri evlerine getirmenin görevleri olduğunu, bunun en yüksek ahlaki gereklilik ve ilan edilmiş bir savaş hedefi olduğunu ifade etti.