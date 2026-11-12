İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a saldırıda Zamir'le hemfikir olduğunu savundu - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a saldırıda Zamir'le hemfikir olduğunu savundu

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı konusunda Başbakan Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Zamir ile aynı görüşte olduğunu savundu. Katz'ın ofisi, seçim sonrası koalisyon müzakereleri sürerken alınan kararların orduyla tam işbirliği içinde alındığını ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a saldırı konusunda kendisinin, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in aynı görüşte olduğunu savundu.

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail'de ordu ile siyasi kademe arasında İran'a saldırı tartışmalarının yaşandığına dair haberlerin ardından Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı Zamir ile diğer üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirme toplantısı düzenledi.

Katz'ın ofisinden yapılan açıklamada, ülkede 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından koalisyon müzakereleri sürerken bu dönemde alınan tüm kararların "sorumlu bir şekilde" ve "orduyla tam işbirliği içinde" alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada Katz, "Başbakan Binyamin Netanyahu, ben ve Genelkurmay Başkanı, İran meselesinde her bakımdan aynı görüşteyiz." iddiasında bulundu.

İsrail basını, seçimlerin ardından Zamir'in Netanyahu'nun İran'a saldırı planlarına itiraz ettiğini ve bu konuda anlaşmazlık yaşadığını ileri sürmüştü.

İsrail'de hükümet kurma yetkisi verilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Netanyahu'ya acil olmayan askeri eylemlere kalkışmama uyarısında bulunmuş ve bir güvenlik brifingi istemişti.

Kaynak: AA
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