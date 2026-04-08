İsrail, Sayda'da Araca Saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinin sahil yolunda bir araca saldırı düzenledi.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan basınında çıkan haberlere göre, İsrail ordusu, Sayda sahilinde bir kafeteryanın önünde park halindeki araca saldırı düzenledi.

Bölge sakinleri tarafından sıkça kullanılan sahil yolunda aracın hedef alınması sonucu yangın çıktı.

Sosyal medya ve basına yansıyan görüntülerde, aracın çevresindeki işletmelerde de yangın çıktığı ve ciddi hasarın meydana geldiği görülüyor.

Öte yandan saldırıda can kaybı veya yaralı olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.