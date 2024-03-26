İsrail, Şifa Hastanesindeki sağlık personelini ve hastaları alıkoymaya devam ediyor - Son Dakika
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İsrail, Şifa Hastanesindeki sağlık personelini ve hastaları alıkoymaya devam ediyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 9 gündür baskınını sürdürdüğü Şifa Hastanesindeki sağlık personeli, hasta ve yaralıları, tıbbi donanımı olmayan binada tuttuğunu duyurdu. İsrail'in sıkı kuşatması altındaki sağlık ekipleri ve hastaların, hayatlarını kurtarması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı tekrarlandı.

26.03.2024 17:23  Güncelleme: 17:25
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 9 gündür baskınını sürdürdüğü Şifa Hastanesindeki sağlık personeli, hasta ve yaralıları, tıbbi donanımı olmayan binada tuttuğunu duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Şifa Hastanesindeki duruma ilişkin bilgi verildi.

"İşgalci İsrail, Şifa Hastanesindeki sağlık personeli, hastalar ve yaralılara yönelik kuşatmasını şiddetlendiriyor. Onları, yerleşkedeki sağlık hizmetleri için gerekli donanıma sahip olmayan insan kaynakları binasında alıkoyuyor ve çıkmalarına izin vermiyor." denilen açıklamada, İsrail'in sıkı kuşatması altındaki sağlık ekipleri ve hastaların, hayatlarını kurtarması için Birleşmiş Milletler kurumlarına ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısı tekrarlandı.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesine yönelik baskınları

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesine 18 Mart'ta sabah saatlerinde baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Baskında 800'den fazla kişinin İsrail güçleri tarafından alıkonularak sorgulandığı ve 170'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesine tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

Son olarak, 8 gün önce yeniden hastanenin çevrisine baskın düzenleyen İsrail güçleri yoğun saldırılarına devam ediyor. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Şifa Hastanesindeki sağlık personelini ve hastaları alıkoymaya devam ediyor - Son Dakika

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