İsrail Güçleri Şifa Hastanesini Kuşattı: 3 Hasta Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Güçleri Şifa Hastanesini Kuşattı: 3 Hasta Hayatını Kaybetti

İsrail güçlerinin, Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesini kuşatması sonucu 3 Filistinli hasta hayatını kaybederken, günlerce sürdürdüğü saldırılar sonucu çok sayıda ev yıkıldı, hastanenin çevresindeki sokaklarda onlarca yaralı hayatını kaybetti. İsrail, 5 gündür 7 binden fazla hasta ve sığınmacıyı barındıran Şifa Hastanesine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçleri, yerinden edilmiş Filistinliler arasından çok sayıda kişiyi alıkoyarken, hastanenin çevresindeki evleri bombalayarak onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı.

22.03.2024 22:21  Güncelleme: 22:23
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İsrail güçlerinin, Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesini kuşatması sonucu 3 Filistinli hasta hayatını kaybederken, günlerce sürdürdüğü saldırılar sonucu çok sayıda ev yıkıldı, hastanenin çevresindeki sokaklarda onlarca yaralı hayatını kaybetti.

İsrail, 5 gündür 7 binden fazla hasta ve sığınmacıyı barındıran Şifa Hastanesine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçleri, yerinden edilmiş Filistinliler arasından çok sayıda kişiyi alıkoyarken, hastanenin çevresindeki evleri bombalayarak onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail güçlerinin onlarca tank ve askeri araçla sıkı kuşatma altında olan hastaneye ilaçların ulaşmasını engellemesi nedeniyle hastanede 3 hasta hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının, hastane yakınlarındaki "Habbuş" ailesine ait 3 evi bombalaması sonucu çok sayıda ölen ve yaralanan olduğunu aktaran tanıklar, 7 kişinin cansız bedeni ve çok sayıda yaralının çıkarıldığı enkazın altında halen bulunanların olduğunu ifade etti.

İsrail'in Şifa Hastanesine saldırıları nedeniyle hasta ve yaralıların da sokaklarda ölüme terk edildiği bildirildi.

Hala enkaz altında çok sayıda ölünün bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin bombardımanında ve açtıkları ateş sonucu yaralanan onlarca kişinin, sağlık ekiplerinin ve hatta sivillerin kendilerine ulaşamaması nedeniyle hastane çevresindeki yollarda hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

Tanıklar, İsrail ordusunun, hastanenin çevresindeki evlerde ikamet edenlerden aralarında "Nevati" ailesinden 90 yaşından büyük bir kadının da bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoyduğunu ve bilinmeyen bir yere götürdüğünü belirtti.

İsrail güçleri ayrıca hastane çevresindeki onlarca evi de yıkıp yaktı.

Kızılhaç'a çağrı

Gazze'deki Sivil Savunma Telegram'dan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç'a, İsrail ordusunun ekiplerinin Gazze Şeridi'ndeki tehlikeli bölgelerde çalışmasına izin vermesi konusunda harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, "İsrail işgaline müdahale etmeye" çağırılırken, İsrail'in Sivil Savunma ekipleri arasındaki koordinasyonu engelleme çabalarının "saldırı altındaki masum ve yaralı vatandaşların infaz edilmesi politikasının bir uzantısı" olduğu kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi bünyesindeki pek çok binayı bombaladığı ve yaktığı, onlarca sağlık çalışanını da alıkoyduğu belirtildi.

Şifa Hastanesine İsrail baskını

İsrail ordusu, 18 Mart'ta Şifa Hastanesine baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Daha önce de birçok kez İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi çevresinde İsrail ordusunun yoğun saldırıları 4 gündür devam ediyor.

Filistin basını, İsrail ordusunun, dün Şifa Hastanesi yerleşkesinde bir binayı patlayıcılarla havaya uçurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Şifa Hastanesini Kuşattı: 3 Hasta Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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