İsrail, Silvan'da Filistinli Evinin Yıkımına Zorladı

İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan bölgesinde bir Filistinliye kendi evini zorla yıktırdığı bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Kudüs Valiliği, İsrail makamlarının Silvan bölgesinin Vadi Hılve Mahallesi'nde İyad Karain'e evini zorla yıktırdığını duyurdu.

İsrail makamları özellikle Kudüs'te yaşayan Filistinlileri, evleri "ruhsatsız olduğu" bahanesiyle evlerini yıkmaya zorluyor.

Yıkımı İsrail makamlarının yapması halinde ev sahibi Filistinlilere yüksek meblağlarda ceza kesiliyor.

Öte yandan, Filistinliler Kudüs'te İsrailli belediyeden inşaat ruhsatı almanın "neredeyse imkansız" olduğunu ve bunun Filistin halkını Kudüs'ten zorla çıkarma amacıyla yapılan sistematik bir uygulama olduğunu ifade ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da durum pek farklı değil. İsrail ordusu Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle sık sık Filistinlilerin evlerini yıkıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail askerlerinin 2025'in ilk yarısında Batı Şeria'da 588 tesisi yıktığı, bu yıkımlar nedeniyle 411'i çocuk, 843 kişinin zarar gördüğü aktarıldı.