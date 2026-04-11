İsrail, Silvan'da Filistinli Kardeşleri Evlerini Yıkmaya Zorluyor

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde yaşayan Filistinli 3 kardeşi "evlerini yıkmaya zorladığı" belirtildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan beldesindeki Ras el-Amud Mahallesindeki olaya ilişkin bilgi verildi.

İsrail makamlarının, "yüksek para cezaları ve zorunlu yıkım maliyeti" tehdidiyle, Filistinli Vail Tahan ve iki kardeşini evlerini yıkmaya zorladığı aktarıldı.

Filistinli kardeşlerin bu sebeplerden evlerini yıkmak zorunda kaldığı ifade edilirken, üç müstakil evin yıkıldığı kaydedildi.

Yıkılan evlerde toplam 25 Filistinlinin yaşadığı ve binaların yaklaşık 30 yıl önce inşa edildiği bilgisi verildi.

İsrail'in, Filistinli ev sahiplerine 280 bin şekel (yaklaşık 75 bin dolar) para cezası kestiği ifade edilirken, bu politikanın "Filistin varlığını hedef aldığı, özellikle Mescid-i Aksa'yı çevreleyen mahalle sakinlerini zorla yerinden etmeyi ve üzerlerindeki baskıyı artırmayı amaçladığı" vurgulandı.