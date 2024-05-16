İsrail Sınırında Bir Asker Öldü, Bir Asker Yaralandı - Son Dakika
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İsrail Sınırında Bir Asker Öldü, Bir Asker Yaralandı

İsrail Sınırında Bir Asker Öldü, Bir Asker Yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırında bir askerin öldüğünü ve bir askerin hafif yaralandığını bildirdi. Olayın operasyon kazası olduğu belirtilirken, yaralı askerin İsrail'e ait mühimmatın patlaması sonucu yaralandığı ifade edildi. Bu olayla birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askeri sayısı 627'ye yükseldi.

16.05.2024 21:57
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırında 1 askerinin öldüğünü, birinin de hafif yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Ran Yavetz isimli bir subayın Gazze sınırında "operasyon kazasında" öldüğü belirtildi.

Olayda bir askerin de hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail basını söz konusu askerin Gazze sınırındaki askeri bir alanda "İsrail'e ait mühimmatın patlaması sonucu" yaralandığını ve olayın soruşturulduğunu yazdı.

Bu olayın ardından 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askeri sayısı 627'ye yükseldi.

Kaynak: AA

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