İsrail-Slovakya'ya Savunma Anlaşması - Son Dakika
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İsrail-Slovakya'ya Savunma Anlaşması

Slovakya, İsrail'den 582 milyon dolarlık Barak MX hava savunma sistemi satın aldı.

23.12.2024 14:48
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İsrail ile Slovakya arasında Tel Aviv yapımı Barak MX hava savunma sistemlerinin satışına ilişkin 2 milyar şekel (yaklaşık 582 milyon dolar) değerinde anlaşma imzalandığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Slovakya ile Barak MX hava savunma sistemlerinin satışına ilişkin "dönüm noktası niteliğinde bir anlaşma" imzalandığı duyuruldu.

Anlaşmanın Slovakya ile bugüne kadar yapılmış ticari hacmi en büyük savunma ihracatı olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu satışın 2 milyar şekel (yaklaşık 582 milyon dolar) değerinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından üretilen Barak MX'in savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, seyir füzeleri, karadan havaya füzeler ve taktik balistik füzeler dahil olmak üzere çeşitli hava tehditlerine karşı koymak üzere tasarlandığı hatırlatıldı.

Barak MX hava savunma sistemlerinin, 35, 70 ve 150 kilometre menzile kadar olan tehditler için üç tip önleme füzesi ile donatıldığı da kaydedildi.

Kaynak: AA

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