İsrail Slovenya'da ilk büyükelçiliğini açtı, Lübnan ve Gazze politikaları protesto edildi - Son Dakika
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İsrail Slovenya'da ilk büyükelçiliğini açtı, Lübnan ve Gazze politikaları protesto edildi

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İsrail'in Slovenya'daki ilk yerleşik büyükelçiliği Lübliyana'da açıldı. Açılışa katılan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Sloven mevkidaşı Tone Kajzer ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Slovenya'daki ilk yerleşik büyükelçiliği, başkent Lübliyana'da açıldı.

Büyükelçiliğin açılışı dolayısıyla Slovenya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Sloven mevkidaşı Tone Kajzer tarafından karşılandı.

Ortak basın toplantısında konuşan Kajzer, 16 yıl sonra Slovenya'ya ilk kez bir İsrail dışişleri bakanının geldiğini ve bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Saar'ın ziyaretinin siyasi ve sembolik önem taşıdığını belirten Kajzer, "İki ülkeyi geleneksel ilişkiler birbirine bağlıyor. İlişkilerimizi güçlendirmenin ve bir üst seviyeye çıkarmanın zamanı geldi." dedi.

İki ülke arasında açık, düzenli ve siyasi içeriğe sahip bir diyalog kurulmasını istediklerini belirten Kajzer, ortak çıkarların bulunduğu alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kajzer, ziyaretin özellikle ekonomik ve teknolojik işbirliğine odaklandığını vurgulayarak, İsrail ile ilişkilerin tıp, biyotıp, teknoloji, yapay zeka ve turizm gibi alanlarda geliştirilebileceğini aktardı.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar ise Kajzer'e, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'ya ve hükümete misafirperverlikleri ve dostlukları için teşekkür etti.

İsrail'in Lübliyana Büyükelçiliğinin açılmasını "tarihi bir gün" olarak nitelendiren Saar, iki ülke arasında teknoloji, siber güvenlik, savunma, yapay zeka, su, tarım ve tıp alanlarında daha yakın işbirliği için büyük fırsatlar bulunduğunu savundu.

Saar, "Avrupa'yı ve Avrupa'nın güvenliğini hem dolaylı hem de doğrudan savunuyoruz. İsrail, Batı medeniyetinin ön cephedeki kalesidir." iddiasında bulundu.

Büyükelçiliğin açıldığı caddenin adının "Filistin Caddesi" olarak değiştirilmesi talep edildi

Slovenya'nın İsrail politikasında yaşanan değişiklik, ülkedeki muhalefet partileri ve kamuoyunun bir kesiminin tepkisine neden oldu.

Filistin Halkının Hakları Hareketi, İsrail'in Lübliyana Büyükelçiliğinin açılışını protesto etmek amacıyla başkentteki Dimiceva Caddesi'nde gösteri düzenleneceğini duyurdu.

Hareketten yapılan açıklamada, "İsrail Gazze'de soykırımı sürdürürken, Lübnan'a saldırırken ve Batı Şeria'da geniş çaplı bir savaş tehdidinde bulunurken hükümet, İsrail Büyükelçiliği açıyor ve soykırım, savaş suçları ve işkenceye karışmış İsrailli siyasetçileri Slovenya'ya davet ediyor." ifadelerine yer verildi.

Hareket ayrıca İsrail Büyükelçiliğinin yer alacağı belirtilen Dimiceva Caddesi'nin adının, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla "Filistin Caddesi" olarak değiştirilmesi için Lübliyana Belediyesine talepte bulundu.

Belediyenin yetkili komisyonunun isim değişikliği önerisini ekimde yapılacak olağan toplantısında değerlendirmesi bekleniyor.

Eski Başbakan Robert Golob hükümeti, İsrail'i soykırım yapmakla suçlayarak diplomatik ve siyasi ilişkileri en alt düzeye indirmişti.

Golob hükümeti, İsrail'e karşı çeşitli tedbirler almış, Gazze'de Filistinlilere yönelik eylemleri "soykırım" olarak nitelendirmiş ve Filistin devletini tanımıştı.

Başbakan Jansa liderliğindeki yeni hükümet ise İsrail'e karşı alınan tedbirleri yürürlükten kaldırmış ve bu ülkeyi artık kınamayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Slovenya, Güncel, Lübnan, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Slovenya'da ilk büyükelçiliğini açtı, Lübnan ve Gazze politikaları protesto edildi - Son Dakika

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